Haberler Voleybol Arkas Spor AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacak!

çeyrek finalinde 'ı ağırlayacak!

çeyrek finalinde ile HDI Sigorta, yarın 'de karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 09:36
Arkas Spor AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacak!

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesi saat 12.30'da 'nde gerçekleştirilecek.

Müsabakayı kazanacak ekip, - eşleşmesinin galibiyle 29 Mart Pazartesi günü 'daki 'nda yarı final oynayacak.

Basın Sözcüsü , yaptığı yazılı açıklamada, 'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Bunun için önlerinde 3 maç bulunduğunu aktaran Özden, "Üç maç kazandığımızda kupayı müzemize götürmüş olacağız. Bu yoldaki ilk rakibimiz HDI Sigorta'yı yenerek yarı finale yükselmek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

SON DAKİKA