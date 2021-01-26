Haberler Voleybol Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi

set vermedi

'nda , Belçika ekibi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler mücadelenin setlerini 14-25, 19-25 ve 19-25’le hanesine yazdırıp zafere uzandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:29
Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi

'nda , Belçika ekibi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.

Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci devre ilk maçında Belçika'nın takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 'da oynanan mücadeleden 14-25, 19-25 ve 19-25'lik setler sonunda 3-0 galip ayrıldı.

Erkek Voleybol Takımı, ikinci devre ikinci maçında 27 Ocak Çarşamba günü Polonya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Energia Belchatow
HAKEMLER: (Sırbistan), (Slovenya)
LİNDEMANS AALST: Van de Voorde, Zoppellari, Rybicki, D'heer, Oprins, Van de Velde, Verstraete (L) (Smidl, Wiltenburg, Van Hoyweghen)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA : Hoag, Vigrass, Metin, , , Ulaş, (L) (Nwachukwu, (L), Caner, )
SETLER: 14-25, 19-25, 19-25
SÜRE: 69 dakika (21',25',23')

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