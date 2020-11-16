Zafer Cimbom'un

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı iki takımı Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank, 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadeleden zaferle ayrılan taraf 3-2 ile Galatasaray oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, hücumda etkili performans gösterdiği ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrıldı: 1-0. İkinci sette ise çekişmeli bir mücadele vardı. Teknik molaya 8-7 önde giren Aslan olurken; son anlara kadar çekişmenin sürdüğü setten zaferle ayrılan Halkbank ekibi oldu. Başkent ekibi 25-23'le durumu eşitledi.

HALKBANK ZORLADI

Üçüncü sette Galatasaray, 25-23'lük üstünlükle bir kez daha öne geçerek setlerde skoru 2-1'e getirdi. Nefes kesen dördüncü sette Halkbank, parkeden 27-25 önde ayrılarak tekrar skoru eşitledi ve maçı 5. sete taşıdı. Tie-Break setinde Galatasaray HDI Sigorta, sahadan 15- 9'luk galibiyetle ayrıldı ve maçı 3-2 kazandı. Aslan, üst üste ikinci galibiyetini aldı.