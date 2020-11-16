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Zafer Cimbom'un

Efeler Ligi’nde oynanan maçta Sigorta 3 2 5 set süren mücadelenin ardından ’ı mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:47 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Zafer Cimbom'un

Efeler Ligi'nin iddialı iki takımı Sigorta ile , 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadeleden zaferle ayrılan taraf ile Galatasaray oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, hücumda etkili performans gösterdiği ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrıldı: 1-0. İkinci sette ise çekişmeli bir mücadele vardı. Teknik molaya 8-7 önde giren olurken; son anlara kadar çekişmenin sürdüğü setten zaferle ayrılan Halkbank ekibi oldu. Başkent ekibi 'le durumu eşitledi.

HALKBANK ZORLADI
Üçüncü sette Galatasaray, 25-23'lük üstünlükle bir kez daha öne geçerek setlerde skoru 2-1'e getirdi. Nefes kesen dördüncü sette Halkbank, parkeden 27-25 önde ayrılarak tekrar skoru eşitledi ve maçı 5. sete taşıdı. Tie-Break setinde Galatasaray HDI Sigorta, sahadan 15- 9'luk galibiyetle ayrıldı ve maçı 3-2 kazandı. Aslan, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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