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26 Temmuz 2020, Pazar
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Berger 'ta

Berger Halkbank'ta

İtalyan ekibi Piacenza’dan transfer edilen , “Bu harika yapıda geçireceğim sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum” dedi.

Erkek Voleybol Takımı, Avusturyalı smaçör 'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 'nın Gas Sales Piacenza takımında oynayan 1988 doğumlu Berger ile anlaşmaya varıldı. Berger, Halkbank'ta 12 numaralı formayı giyecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Alexander Berger, Halkbank'la birçok kez karşı karşıya geldiğini ifade etti.

ORGANİZASYON MÜKEMMEL

Berger, "Büyük voleybol geleneğine sahip Halkbank'ta oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu kulüpte çok sayıda iyi oyuncu oynadı, biliyorum. Benim de Halkbank ailesine katılmamam için hiçbir sebep yoktu ve 'ya geldim. Geldiğim günden bu yana çok mutlu oldum. Her şey mükemmel organize edilmiş, her şey çok profesyonel. Takım arkadaşlarım harika. Bu harika yapıda geçireceğim sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

  1. 26.7.2020
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