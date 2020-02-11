Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takım kaptanı Ulaş Kıyak: Biz şanslı tarafız

Takım kaptanı Ulaş Kıyak'ın Takvim Gazetesi'nden Osman Cengiz'e sponsorluk anlaşması sonrası şunları söyledi:

* Sponsorlar, amatör takımlar için çok önemli. Yapılan anlaşma hakkındaki görüşlerin neler?

- Benim bildiğim kadarıyla bünye içinde olmayan en çok sponsor Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Söylemek istediğim şu, başka bankalar başka takımlar özellikle kendi sigortalarını kendi bünyesindeki diğer kuruluşları sporsor yapıyorlardı. Bunun dışında dışarıdan gelen en çok sponsora sahip kulüp voleybolda Fenerbahçe... Bu anlaşma tabii çok önemli bir anlaşma. Voleybol dışında ayrı bir business voleybolu yukarıya çekiyor. Sponsorların olduğu amatör branşların yükselişi, kalitesi, oyuncu zenginliği daha fazla oluyor. Bu yüzden sponsorlarn amatörde mutlaka olması lazım.

"BİZ ŞANSLI TARAFIZ"

Kendi kendini çeviren kulüpler de var ama çevireyemeyenler de oluyor. Bu bir şans. Biz Fenerbahçe'yiz, şanslı tarafız. Türkiye'de bir çok kulüp varki zor günler geçiriyor. Bize dönecek olursak 5 taneye yakın sponsorumuz var. Bay/Bayan olarak bakarsak belki daha fazla. Bunun bize katkısı bize ve voleybola katkısı çok büyük. Ki iyi gidiyor işler. Bence herkes mutludur diye düşünüyorum. Dileğim sponsorlukların daha fazla olması.

* Sporsorluk anlaşmalarına bakarsak WinWin mantığıyla hareket ediliyor diyebiliriz. Fenerbahçe'nin başarılarından dolayı daha fazla sponsoru olduğunu söyleyebilir misiniz?

- Kesinlikle. İş adımı gözüyle bakarsanız, bir getirisi olmayan yere kimse yatırım yapmaz. Tabiki voleybolda Türkiye'nin en iyi olduğu için Fenerbahçe, sponsorlar buraya geliyor. Dediğiniz gibi iki taraf da kazanıyor. Hem Fenerbahçe onları taşıyarak ve sponsor kazanarak kazanıyor maddi olarak da. Sponsorlar da yatırımı güzel tarafa yapıyorlar. Aslında genele bakarsak WinWin mantığı en temeli diyebiliriz.

* Takım çok yoğun bir döneme girdi. Bu sürece nasıl hazırlanıyorsunuz ve zorlu maraton sonunda ana hedefler neler?

- Şimdi şöyle, Şampiyonlar Ligi bizi biraz sıkıştırıyor, çünkü hafta içi seyehatlar oluyor. Ama şöyle bir getirisi var ki kaliteyi çok çok yukarıya çıkarıyor Şampiyonlar Ligi. Çünkü orada oynadığımız maçlar bizi Türkiye'de daha iyi oyun daha iyi motivasyon oluyor. Böyle oluncada biz Türkiye'de daha kaliteli bir takım haline geliyoruz. Özellikle ikinci yarıda inanılmaz bir yukarıya çıkış var bizde. Aslında yorucu ama getirisini düşündüğümüz zaman daha iyi oluyor her şey. Amacımız doğrultusunda da önümüzdeki tüm kupaları kazanmak tek hedefimiz. Burası Fenerbahçe.