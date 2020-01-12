Su Zent’in yeni durağı Kuzeyboru
Son olarak Beşiktaş'ta oynayan 24 yaşındaki Su Zent, Aksaray ekibi Kuzeyboruspor'la anlaştı. Galatasaray'da yetişen orta oyuncu, Beylikdüzü ve THY'nin 1. Lig'e çıkmasına katkı sağlarken; milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.
Son olarak Beşiktaş'ta oynayan 24 yaşındaki Su Zent, Aksaray ekibi Kuzeyboruspor'la anlaştı. Galatasaray'da yetişen orta oyuncu, Beylikdüzü ve THY'nin 1. Lig'e çıkmasına katkı sağlarken; milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Su Zent’in yeni durağı Kuzeyboru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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