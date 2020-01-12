Su Zent’in yeni durağı Kuzeyboru

Son olarak Beşiktaş'ta oynayan 24 yaşındaki Su Zent, Aksaray ekibi Kuzeyboruspor'la anlaştı. Galatasaray'da yetişen orta oyuncu, Beylikdüzü ve THY'nin 1. Lig'e çıkmasına katkı sağlarken; milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.