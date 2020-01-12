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12 Ocak 2020, Pazar
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’in yeni durağı Kuzeyboru

Su Zent’in yeni durağı Kuzeyboru

Son olarak 'ta oynayan 24 yaşındaki , ekibi Kuzeyboruspor'la anlaştı. 'da yetişen orta oyuncu, Beylikdüzü ve 'nin 1. Lig'e çıkmasına katkı sağlarken; alt yaş kategorilerinde de oynadı.

Son olarak 'ta oynayan 24 yaşındaki , ekibi Kuzeyboruspor'la anlaştı. 'da yetişen orta oyuncu, Beylikdüzü ve 'nin 1. Lig'e çıkmasına katkı sağlarken; alt yaş kategorilerinde de oynadı.

  1. 12.1.2020
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