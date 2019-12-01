Çin'in Shaoxing kentinde 3-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan VakıfBank'ın başantrenörü Guidetti, kupada iyi şeyler yapabileceklerine inandığını belirterek, "Şampiyonanın tadını çıkarmak ve takım olarak gelişmek istiyoruz. Kağıt üzerinde bizden daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama bizim kimseden korkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Shaoxing'in kendilerine uğurlu geldiğini belirten Guidetti, "Bu sene Dünya Şampiyonası'na katılan takımların seviyesi gerçekten çok yüksek. Grubumuzda neredeyse Çin Milli Takımı diyebileceğimiz Tianjin, Igor Gorgonzola ve yılın en iyi Brezilya takımı var. Çok yüksek kalitede voleybolun olduğu bir hafta yaşayacağız. Çünkü tüm takımların kalitesi inanılmaz." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

Sarı-siyahlı takımın kaptanı Melis Gürkaynak, geçen sezon Çin'in kendilerine uğurlu geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salona gelen tüm taraftarlar bizleri çok iyi destekledi. Orada sahaya çıkmak çok keyifliydi. Bu sene de turnuvanın orada olması bizim için çok büyük bir şans. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu kupayı iki yıl üst üste kazandık, şimdi üçüncüyü kazanmaya gidiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Umarım Çin'den kupayla dönebiliriz."

Her maçta sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran oyunculardan Cansu Özbay, "Geçen sezon bize büyük bir destek vardı. Kendimizi evimizde gibi hissetmiştik. Tüm tribünler sarı siyahtı. Bu yıl da umarım bizleri desteklerler. Ancak rakiplerimizin bu sene daha zorlu olduğunu düşünüyorum. VakıfBank olarak her maçta savaşacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Umarım geçen sene gibi sonu çok güzel biter." ifadelerini kullandı.

Kendilerini zorlu bir turnuvanın beklediğini aktaran Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes, "Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank formasıyla oynayacağım için çok mutluyum. Son üç yıldır VakıfBank'ın rakibi oluyordum. Şimdi VakıfBank'tayım. Bu yıl gerçekten çok zor bir turnuva olacak. Bizleri en iyi oyuncuların ve en iyi takımların olduğu bir şampiyona bekliyor. Umarım her şey bizim için iyi gider ve harika bir iş çıkarırız." şeklinde görüş belirtti.

Kariyerinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu kaydeden Isabelle Haak, "Harika takımların mücadele ettiği bir şampiyona olacak. Grubumuzda çok güçlü rakipler var. Sahada kendi oyunumuzu oynamalı ve agresif olmalıyız. Sadece kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Kazanmak için orada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonaya yüzde yüz hazır olacaklarını belirten Milena Rasic de şunları söyledi:

"Dünya Şampiyonası, bu sezon çok zorlu geçecek. Çünkü çok güçlü takımlar orada olacak. Her maçta çok iyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Tabii ki adım adım ilerleyeceğiz. Hala kendi oyunumuzda geliştirebileceğimiz şeyler var ama umuyorum ki şampiyonaya yüzde yüz hazır olacağız."

SON 2 YILDA ŞAMPİYON OLDU

VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda son 2 yılda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı.

Shaoxing kentinde 3-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda sarı-siyahlı takım, üst üste üçüncü ve toplamda da dördüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak.

VakıfBank, B Grubu'nda Igor Gorgonzola (İtalya), Dentil Praia (Brezilya) ve Tianjin Bohai Bank (Çin) ile karşı karşıya gelecek.