Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Voleybol Haberleri Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas | MAÇ SONUCU

: 3-0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas | MAÇ SONUCU

11. hafta maçında , sahasında 'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 9. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 11. yenilgisini yaşadı.

11. hafta maçında , sahasında 'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 9. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

Galatasaray HDI Sigorta: Elifsu Erincek, Melike Çadır, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Vasilantonaki (Derya Çayırgan, Sezen Keskekoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elgin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

Setler: 25-11, 25-16, 25-14

Süre: 63 dakika (19, 23, 21)


  1. 29.11.2019
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