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20 Kasım 2019, Çarşamba
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rakibine set vermedi

Halkbank rakibine set vermedi

Voleybol AXA 'nin 7. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol AXA 'nin 7. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildir

: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Abdulsamet Yalçın)

Halkbank: İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov, Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Hasan Yeşilbudak, Efe Bayram, Volkan Döne)

Setler: 22-25, 21-25, 15-25

Süre: 82 dakika (30, 27, 25)


  1. 20.11.2019
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