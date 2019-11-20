VakıfBank son sette yıkıldı!
VakıfBank, 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’ye 3-2 mağlup oldu.
VakıfBank, 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setler sonucunda 3-2 mağlup oldu.
Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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