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20 Kasım 2019, Çarşamba
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son sette yıkıldı!

VakıfBank son sette yıkıldı!

, 2020 B Grubu’ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi ’ye  mağlup oldu.

, 2020 B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi 'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setler sonucunda mağlup oldu.

Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.

  1. 20.11.2019
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