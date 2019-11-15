Giovanni Guidetti: Yetiştireceğiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, eşi olan milli voleybolcu Bahar Toksoy ile birlikte 'Yarının Sultanları' projesine katıldı. İtalyan çalıştırıcı, "10 yıldan fazladır Türkiye'de yaşıyorum. İşim, ailem burada. Türkiye'ye bir şeyler ödemek istedim" diye konuştu. İstanbul'da sporun kolay yapıldığını ancak doğuda farklı olduğunu aktaran Guidetti, "Bitlis'e, Elazığ'a gittik. Çok ilham verici seyahatti. Hayatınızda aldıklarınız kadar verdikleriniz de önemli. Bu çocukların ne kadar şevkle voleybol öğrenmek istediğini görüyorsunuz. Malzemeleri yok ama oynamaya bayılıyorlar. Bu projeyle milli takıma kaliteli oyuncular yetiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.