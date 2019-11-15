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15 Kasım 2019, Cuma
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: Yetiştireceğiz

Giovanni Guidetti: Yetiştireceğiz

, ‘’ projesiyle milli takımlara da oyuncu kazandırabileceklerini söyledi. İtalyan hoca, “’ye yayılacağız” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü , eşi olan milli voleybolcu ile birlikte '' projesine katıldı. İtalyan çalıştırıcı, "10 yıldan fazladır 'de yaşıyorum. İşim, ailem burada. Türkiye'ye bir şeyler ödemek istedim" diye konuştu. 'da sporun kolay yapıldığını ancak doğuda farklı olduğunu aktaran Guidetti, "'e, 'a gittik. Çok ilham verici seyahatti. Hayatınızda aldıklarınız kadar verdikleriniz de önemli. Bu çocukların ne kadar şevkle voleybol öğrenmek istediğini görüyorsunuz. Malzemeleri yok ama oynamaya bayılıyorlar. Bu projeyle milli takıma kaliteli oyuncular yetiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

  1. 15.11.2019
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