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15 Kasım 2019, Cuma
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0-3 Vakıfbank | MAÇ SONUCU

Beşiktaş 0-3 Vakıfbank | MAÇ SONUCU

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, 'a konuk oldu. Ligin 9. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, , Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Pınar Atasever, Haak, Ognjenovic, Gizem Güner, Zehra Güneş)

Setler: 26-28, 19-25, 19-25

Süre: 77 dakika (29, 25, 23)

  1. 15.11.2019
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