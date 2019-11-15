Beşiktaş 0-3 Vakıfbank | MAÇ SONUCU
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Beşiktaş'a konuk oldu. Ligin 9. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol)
VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Pınar Atasever, Haak, Ognjenovic, Gizem Güner, Zehra Güneş)
Setler: 26-28, 19-25, 19-25
Süre: 77 dakika (29, 25, 23)
- 15.11.2019
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