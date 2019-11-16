Voleybolda günün programı
Efeler Ligi'nde 5'te 5'le başlayan F.Bahçe ve Ziraat Bankası 20.00'de karşılaşacak. Sultanlar Ligi'nde ise program şöyle: 15.00: Karayolları- Beylikdüzü, Aydın-PTT, 16.30: F.Bahçe- Nilüfer Bld.
Efeler Ligi'nde 5'te 5'le başlayan F.Bahçe ve Ziraat Bankası 20.00'de karşılaşacak. Sultanlar Ligi'nde ise program şöyle: 15.00: Karayolları- Beylikdüzü, Aydın-PTT, 16.30: F.Bahçe- Nilüfer Bld.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Voleybolda günün programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.