Fenerbahçe Opet 3-0 Nilüfer Belediyespor | MAÇ SONUCU
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek ligdeki yedinci galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 25-16, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan sarı lacivertliler, ligdeki 7. galibiyetine imza attı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz)
Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Aybüke Özdemir, Elif Uzun)
Setler: 25-16, 25-22, 25-21
Süre: 86 dakika (27, 30, 29)
- 16.11.2019
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