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17 Kasım 2019, Pazar
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Süper Kanarya

Süper Kanarya

’nin 9. haftasında ağırladığı rakibini , 25-22 ve 25-21’lik setlerle mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 7. galibiyetini elde etti.

Vestel Venus 'nin 9. haftasında , sahasında 'yi ağırladı. Konuk ekip ilk setin teknik molasına 12-10 önde girdi. Mola dönüşünde 'in etkili oyunuyla farkı kapatan sarı-lacivertliler, skoru 21-16'ya getirdi. Son bölümlerde de oyunun kontrolünü bırakmayan Sarı Melekler, seti kazandı. Mücadelenin ikinci setine de iyi başlayan Nilüfer Belediye, teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu.

15-2'LİK SERİYLE DÖNÜŞ

Mola sonrasında oyuna ağırlığını koyan sarı- lacivertliler, Vargas'ın yıldızlaştığı bölümde 17- 15'lik üstünlük yakaladı. Setin devamında da avantajını koruyan F.Bahçe, 25- 22'yle setlerde durumu 2-0'a getirdi. Son sette de iyi bir oyun ortaya koyan Nilüfer, skoru 19-10'a kadar getirdi. Robinson, Vargas ve Naz'ın kaydettiği 8 sayılık seri yakalayan F.Bahçe, Eda Erdem'in sayılarıyla maçı kopartarak 25-21'lik set sonucuyla salondan zaferle ayrıldı.

  1. 17.11.2019
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