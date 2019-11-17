Süper Kanarya

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nilüfer Belediye'yi ağırladı. Konuk ekip ilk setin teknik molasına 12-10 önde girdi. Mola dönüşünde Eda Erdem'in etkili oyunuyla farkı kapatan sarı-lacivertliler, skoru 21-16'ya getirdi. Son bölümlerde de oyunun kontrolünü bırakmayan Sarı Melekler, seti 25-16 kazandı. Mücadelenin ikinci setine de iyi başlayan Nilüfer Belediye, teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu.

15-2'LİK SERİYLE DÖNÜŞ

Mola sonrasında oyuna ağırlığını koyan sarı- lacivertliler, Vargas'ın yıldızlaştığı bölümde 17- 15'lik üstünlük yakaladı. Setin devamında da avantajını koruyan F.Bahçe, 25- 22'yle setlerde durumu 2-0'a getirdi. Son sette de iyi bir oyun ortaya koyan Nilüfer, skoru 19-10'a kadar getirdi. Robinson, Vargas ve Naz'ın kaydettiği 8 sayılık seri yakalayan F.Bahçe, Eda Erdem'in sayılarıyla maçı kopartarak 25-21'lik set sonucuyla salondan zaferle ayrıldı.