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17 Kasım 2019, Pazar
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Sahne şampiyonların

Sahne şampiyonların

’e konuk olan Avrupa Şampiyonu , başarı hikayelerini anlattı.

Markalar dünyası ve spor endüstrisini bir araya getiren Brand&Sport Summit'in son gününde voleybol konuşuldu. 'da düzenlenen Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerine yalnızca 1 set vererek namağlup şampiyonluğa uzanan U16 'nın oyuncuları sporseverlerle buluştu. Milliler için özel olarak hazırlanan 'nın çıkış hikayesi izleyicilere anlatıldı. Marş esnasında duygulandıklarını aktaran ay-yıldızlılar, oturumun sonunda Filenin Sultanları Marşı'nı bir kez daha seslendirdi.

  1. 17.11.2019
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