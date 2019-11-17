Sahne şampiyonların

Markalar dünyası ve spor endüstrisini bir araya getiren Brand&Sport Summit'in son gününde voleybol konuşuldu. İtalya'da düzenlenen U16 Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerine yalnızca 1 set vererek namağlup şampiyonluğa uzanan U16 Küçük Kız Voleybol Takımı'nın oyuncuları sporseverlerle buluştu. Milliler için özel olarak hazırlanan Filenin Sultanları Marşı'nın çıkış hikayesi izleyicilere anlatıldı. Marş esnasında duygulandıklarını aktaran ay-yıldızlılar, oturumun sonunda Filenin Sultanları Marşı'nı bir kez daha seslendirdi.