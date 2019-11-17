Karayolları farklı

Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Karayolları, evinde Beylikdüzü'nü 3-0 mağlup etti. Rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi, ilk seti 25-17 aldı. Ardından büyük çekişmeye sahne olan ikinci settende 29- 27'lik üstünlükle ayrılan başkent ekibi, final setinde de hata yapmadı. Son seti 25-18 alarak mücadeleden 3-0'lık zaferle ayrılan Karayolları, ligdeki 2'inci galibiyetini aldı. Dibe demir atan Beylikdüzü ise 9'da 0 yaptı.