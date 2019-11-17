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17 Kasım 2019, Pazar
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farklı

Karayolları farklı

 Ligi'nin 9'uncu haftasında , evinde 'nü mağlup etti.

Ligi'nin 9'uncu haftasında , evinde 'nü mağlup etti. Rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi, ilk seti 25-17 aldı. Ardından büyük çekişmeye sahne olan ikinci settende 29- 27'lik üstünlükle ayrılan başkent ekibi, final setinde de hata yapmadı. Son seti 25-18 alarak mücadeleden 3-0'lık zaferle ayrılan Karayolları, ligdeki 2'inci galibiyetini aldı. Dibe demir atan Beylikdüzü ise 9'da 0 yaptı.

  1. 17.11.2019
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