Fener set vermedi: 3-0
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti ve ligdeki 5. galibiyetini aldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. 96 dakika süren mücadelede rakibini 25-20, 25-23, 25-22'lük setlerle mağlup etmeyi başaran Kanarya, ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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