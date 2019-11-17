Fener set vermedi: 3-0 - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Fener set vermedi: 3-0

Fener set vermedi: 3-0

Fener set vermedi: 3-0

Voleybol  'nin 6. haftasında Sigorta, sahasında konuk ettiği 'nı 3-0 mağlup etti ve ligdeki 5. galibiyetini aldı.

Voleybol 'nin 6. haftasında Sigorta, sahasında konuk ettiği 'nı 3-0 mağlup etti. 96 dakika süren mücadelede rakibini 25-20, 25-23, 25-22'lük setlerle mağlup etmeyi başaran Kanarya, ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti.

  1. 17.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener set vermedi: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN