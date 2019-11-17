Aydın son sette kaçtı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Belediye ile Ankara PTT karşı karşıya geldi. 4'er galibiyeti bulunan iki ekibin mücadelesine iyi başlayan Aydın, ilk seti 25-21 aldı. Ardından PTT 25-23'le durumu 1-1'e getirirken; ev sahibi 28- 26'lık üçüncü setle bir kez daha öne geçti: 2-1. Çekişmeli geçen mücadelede dördüncü seti 28-26 kazanan PTT, maçı tie-break setine taşıdı: 2-2. Son sette de büyük heyecan yaşanırken; Aydın 15-13 kazandı ve salondan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Ege ekibi ligdeki galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Başkent temsilcisi ise 4 galibiyette kaldı.