Hatay'da çifte imza

Voleybol Erkekler 1. Lig ekibi Hatay BŞB, iki ismi kadrosuna kattı. Güney temsilcisi, Kübalı smaçör Fundora Travieso (25) ve libero Fatih Gündoğdu'yu (32) renklerine bağladı. Yeni takımlarıyla çalışmaya başlayan ikili, şampiyonluk için elinden geleni yapacaklarını ve sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini ifade etti.