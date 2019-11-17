Hatay'da çifte imza
Voleybol Erkekler 1. Lig ekibi Hatay BŞB Kübalı smaçör Fundora Travieso (25) ve libero Fatih Gündoğdu'yu (32) renklerine bağladı.
Voleybol Erkekler 1. Lig ekibi Hatay BŞB, iki ismi kadrosuna kattı. Güney temsilcisi, Kübalı smaçör Fundora Travieso (25) ve libero Fatih Gündoğdu'yu (32) renklerine bağladı. Yeni takımlarıyla çalışmaya başlayan ikili, şampiyonluk için elinden geleni yapacaklarını ve sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini ifade etti.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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