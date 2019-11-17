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17 Kasım 2019, Pazar
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Hatay'da çifte imza

Hatay'da çifte imza

Voleybol Erkekler 1. Lig ekibi Hatay Kübalı smaçör (25) ve libero 'yu (32) renklerine bağladı.

Voleybol Erkekler 1. Lig ekibi Hatay , iki ismi kadrosuna kattı. Güney temsilcisi, Kübalı smaçör (25) ve libero 'yu (32) renklerine bağladı. Yeni takımlarıyla çalışmaya başlayan ikili, şampiyonluk için elinden geleni yapacaklarını ve sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini ifade etti.

  1. 17.11.2019
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