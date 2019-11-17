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17 Kasım 2019, Pazar
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Galarasaray rakibine set vermedi!

Galarasaray rakibine set vermedi!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 9. hafta maçında , ’u 3-0 yendi.

: 3 -: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, (Ayça Aykaç, Arzum Tezcan, Elif Boran)

Setler: 25-18, 25-22, 27-25

Süre: 92 dakika (22, 37, 33)

  1. 17.11.2019
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