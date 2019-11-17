Galarasaray rakibine set vermedi!
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 9. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-0 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta: 3 -Atlasglobal Yeşilyurt: 0
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)
Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, (Ayça Aykaç, Arzum Tezcan, Elif Boran)
Setler: 25-18, 25-22, 27-25
Süre: 92 dakika (22, 37, 33)
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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