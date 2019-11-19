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19 Kasım 2019, Salı
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Türk derbisinde kazanan Eczacıbaşı

Türk derbisinde kazanan Eczacıbaşı

2020 CEV Şampiyonlar Ligi açılış maçında  Eczacıbaşı VitrA, kendi sahasında Opet’i 3-2 yenerek A Grubu’ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi açılış maçında Eczacıbaşı VitrA, kendi sahasında Opet'i 3-2 yenerek A Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Andrea Puecher, Konstantin Yovchev
ECZACIBAŞI VİTRA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Hande, Gamze, Yasemin
FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Aylin (L), Melis, Fatma
SETLER: 25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10
SÜRE: 127 dakika (29, 25, 28, 27, 18).

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 21:27
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