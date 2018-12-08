İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3
08 Aralık 2018, Cumartesi
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İkbal Afyon Belediye Yüntaş - : 1-3

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3

Voleybol'da Efeler Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, ’ye sahasında 3-1 yenildi.

SALON: Prof. Dr.
HAKEMLER: , Arzu Emiroğlu
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: , Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Durmuş Çağatay, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul)
: , Ter Maat Wouter, Klinkenberg, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt, Emre Batur, (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)
SETLER: 18-25, 25-17, 29-31, 16-25
SÜRE: 118 dakika (27, 29, 37, 25)

  1. 8.12.2018 20:19
  2. Güncelleme: 8.12.2018 20:24
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