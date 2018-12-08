İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3
Voleybol'da Efeler Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Fenerbahçe’ye sahasında 3-1 yenildi.
SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Arzu Emiroğlu
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Durmuş Çağatay, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul)
FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Ter Maat Wouter, Klinkenberg, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt, Emre Batur, (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)
SETLER: 18-25, 25-17, 29-31, 16-25
SÜRE: 118 dakika (27, 29, 37, 25)
- 8.12.2018 20:19
- Güncelleme: 8.12.2018 20:24
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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