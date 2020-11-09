Turgay Demir Galatasaray gündemini değerlendirdi: Okan Kocuk'u hemen Muslera yapmayın
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Bire Bir Futbol programında değerlendirdi. Demir, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Okan Kocuk'un performansını da yorumladı. Demir, "Bir kaleciyi değerlendirirken kurtardığı ve yediği gollerin ortalamasını alacaksın, Okan'ı hemen Muslera yapmayın." dedi.Demir, 25 yaşındaki file bekçisiyle ilgili "Bir kaleciyi değerlendirirken kurtardığı ve yediği gollerin ortalamasını alacaksın, Okan'ı hemen Muslera yapmayın." dedi.