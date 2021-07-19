Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş açıklamalar (GS haberi)

Son dakika GS haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair değerlerdimelerde bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Elmas "İki konuda ciddi şekilde tenkit ediliyoruz. Bir tanesi 10 gün içerisinde transferleri bitireceğimize dair verdiğim demeç. Hocamız, PSV maçını haklı olarak çok iyi oyuncularla oynamak istiyor. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Transferler için 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yarattıysam, şahsım adına huzurunuzda tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri