Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'tan Alex Teixeira paylaşımı! Yola çıktı

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği sürüyor. Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira transferlerini noktalayan siyah beyazlılar, iki ismi de İstanbul'a bekliyordu. Bu doğrultuda ilk adım Alex Teixeira'dan geldi. Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yıldız futbolcunun yola çıktığını duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği sürüyor.

Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira transferlerini noktalayan siyah beyazlılar, iki ismi de İstanbul'a bekliyordu.

Bu doğrultuda ilk adım Alex Teixeira'dan geldi. Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yıldız futbolcunun yola çıktığını duyurdu.