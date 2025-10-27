Sadettin Saran: Bunu başından beri biliyor ve söylüyorduk!

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 , 22:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 , 22:45

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Saran, ortaya çıkan bahis skandalıyla ilgili "Biz önümüze bakıyoruz. Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Bu yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Şeffaflık lazım. Türk futbolunda yepyeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum. Ben bu gelişmelerden umutluyum. Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunu iyi kullanıp içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu daha iyi bir yere gidecek" dedi.