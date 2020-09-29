Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen: Sumudica'nın ne istediğini anlayamadık

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın "Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin Euro teklif etti." açıklamasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yanlış yola giren menajerlere meydan vermeyeceklerini belirten Özmen, "İstediği tüm transferleri yaptık. Sumudica'nın ne istediğini anlayamadık." dedi.