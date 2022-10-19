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Ümraniyespor kendi sahasına dönüş yapıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor evine dönüş yapıyor. İstanbul temsilcisi, Süper Lig kriterlerine uygun hale getirdiği Ümraniye Şehir Stadyumu'nda maçlarını oynayabilecek.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 18:24
Ümraniyespor kendi sahasına dönüş yapıyor

Süper Lig kriterlerine uygun hale gelebilmesi için bir süredir bakımda olan Ümraniye Şehir Stadyumu'nda çalışmalar tamamlandı. Ümraniyespor, bu hafta Fatih Karagümrük karşılaşmasını evinde oynayacak.


Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ümraniye temsilcisi, bu müsabakayla birlikte evine de kavuşmuş olacak. Süper Lig kriterlerini karşılayabilmesi için bakıma alınan Ümraniye Şehir Stadyumu'nda tüm işlemler tamamlandı. Ümraniyespor, Karagümrük maçıyla birlikte artık iç saha maçlarını Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasını kaldırdığı Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynayacak.

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