Mossoro şoku

3. Lig 4. Grup ekibi Altay, alacağı bulunan eski Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile ödeme şartlarında anlaşamazsa puan silme cezası alacak. Mossoro, İzmir ekibinde, 2020- 21 sezonunda 1. Lig'de 16 maçta oynayıp Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı fesheden Mossoro'nun Altay'dan 472 bin euro alacağı bulunuyor.
3. Lig 4. Grup ekibi Altay, alacağı bulunan eski Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile ödeme şartlarında anlaşamazsa puan silme cezası alacak. Mossoro, İzmir ekibinde, 2020- 21 sezonunda 1. Lig'de 16 maçta oynayıp Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı fesheden Mossoro'nun Altay'dan 472 bin euro alacağı bulunuyor.