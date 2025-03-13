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Haberler TFF 3. Lig Nalbantoğlu müjdesi

Nalbantoğlu müjdesi

Başarılı kanat oyuncusu, 50 gün sonra çalışmalara başladı

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Nalbantoğlu müjdesi

Karşıyaka'nın en önemli hücum silahlarından birisi olan Enes Nalbantoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 50 günlük aranın ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. 6 golü bulunan Enes'in hafta sonu oynanacak Ergene Velimeşe maçında kadroda kendine yer bulması beklenirken Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın da ikinci yarıda süre verebileceği ifade edildi.

SON KARAR YÖNETİMİN

İzmir'in 3. Lig'de zirve yarışı veren Karşıyaka'da disiplinsiz hareketleriyle tepki çeken Hakan Barış'ın durumu Pazartesi akşamı yapılan yönetim kurulu toplantısında belli olacak.

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