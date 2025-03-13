Nalbantoğlu müjdesi

Karşıyaka'nın en önemli hücum silahlarından birisi olan Enes Nalbantoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 50 günlük aranın ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. 6 golü bulunan Enes'in hafta sonu oynanacak Ergene Velimeşe maçında kadroda kendine yer bulması beklenirken Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın da ikinci yarıda süre verebileceği ifade edildi.

SON KARAR YÖNETİMİN

İzmir'in 3. Lig'de zirve yarışı veren Karşıyaka'da disiplinsiz hareketleriyle tepki çeken Hakan Barış'ın durumu Pazartesi akşamı yapılan yönetim kurulu toplantısında belli olacak.