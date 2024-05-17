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Elazığspor teslim olmaz

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off 3. Tur ilk maçında deplasmanda Efeler'i 3-0 yenen Elazığspor'da Teknik Direktör Bülent Yenihayat iddialı konuştu. Yenihayat, "Henüz hiçbir şey başaramadık sadece avantaj yakaladık. İyi yaptığımız şeylere devam edip, yapamadıklarımızın üzerinde daha çok çalışacağız. Elazığspor'da ümitsizlik yoktur. Elazığspor'da vazgeçmek yoktur. Elazığspor'da teslim olmak yoktur. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Elazığspor teslim olmaz
3. Lig 2. Grup'ta Play-Off 3. Tur ilk maçında deplasmanda Efeler'i 3-0 yenen Elazığspor'da Teknik Direktör Bülent Yenihayat iddialı konuştu. Yenihayat, "Henüz hiçbir şey başaramadık sadece avantaj yakaladık. İyi yaptığımız şeylere devam edip, yapamadıklarımızın üzerinde daha çok çalışacağız. Elazığspor'da ümitsizlik yoktur. Elazığspor'da vazgeçmek yoktur. Elazığspor'da teslim olmak yoktur. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.
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