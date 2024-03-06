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TFF 2. ve 3. Lig maçları federasyonun YouTube kanalından canlı yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayınlanacağını açıkladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 11:27 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 11:28
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TFF 2. ve 3. Lig maçları federasyonun YouTube kanalından canlı yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, ilk canlı test yayınının Kastamonu Gazi Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak GMG Kastamonuspor-Sarıyer maçı olacağı belirtildi.

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayımlanmasıyla, bu liglerdeki maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca tüm dünyadaki futbolseverlerin yetenekli futbolcuları da izleme fırsatı bulmasının hedeflendiği kaydedildi.

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