Haberler TFF 3. Lig Adem Büyük Karşıyaka'ya transfer oldu

Adem Büyük Karşıyaka'ya transfer oldu

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli golcü Adem Büyük, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'ya transfer oldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 12:12
Adem Büyük Karşıyaka'ya transfer oldu

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka'da kadro yapılanması devam ediyor. Daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu ve Alpay Koldaş'ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak da 36 yaşındaki tecrübeli golcü Adem Büyük'ü renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Adem Büyük, kariyerinde Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım'da müsabakalara çıkma başarısı gösterdi.

DİĞER
İsveç Türkiye basketbol maçı canlı yayın izle! FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvası yarı final İsveç Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
ABD terör örgütü PKK'ya desteği sürdürüyor! Kamışlı'da ortak tatbikat yaptılar
Süper Lig ekibinden Beşiktaşlı isme kanca!
G.Saray'da rota İngiltere! Bir yıldız daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beykan Elazığ'a gitti
Bombalar patlayacak!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 🌹 | En farklı, anlamlı Cuma mesajları 🤲
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nenad Bjelica G.Saray deplasmanında ilk peşinde Nenad Bjelica G.Saray deplasmanında ilk peşinde 11:47
TFF'ye bildirildi! Cengiz ve Fred... TFF'ye bildirildi! Cengiz ve Fred... 11:28
PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine ceza! PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine ceza! 10:56
Metz - Marsilya maçı hangi kanalda? Metz - Marsilya maçı hangi kanalda? 10:49
Werder Bremen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 10:36
Orta saha yarışı! F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor Orta saha yarışı! F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor 10:34
Daha Eski
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! 01:19
Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" 08:54
İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" 09:09
F.Bahçe'de ayrılık! Bonservis bedeli... F.Bahçe'de ayrılık! Bonservis bedeli... 09:27
İstanbulspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 09:38
Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? 09:42