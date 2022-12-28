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Kaf- Kaf atağa kalktı

Devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say'ı resmen yuvaya döndürdü. 1.5 yıllık sözleşmeye imza attıran İzmir temsilcisi, altyapısından çıkan stoper Ahmet Batuhan Akyüz'ü de gündemine aldı. Karaman forması giyen 23 yaşındaki stoperle görüşmeler son aşamaya geldi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Kaf- Kaf atağa kalktı
Devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say'ı resmen yuvaya döndürdü. 1.5 yıllık sözleşmeye imza attıran İzmir temsilcisi, altyapısından çıkan stoper Ahmet Batuhan Akyüz'ü de gündemine aldı. Karaman forması giyen 23 yaşındaki stoperle görüşmeler son aşamaya geldi.
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