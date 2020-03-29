3. Lig 1. Grup'tan amatör kümeye düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'da Başkan Murat Yörük, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, TFF'den gelecek açıklamayı beklediklerini söyledi. Yörük, "Yaşadığımız bu süreci mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek atlatmak istiyoruz" dedi.
- 29.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manisa’nın gözü TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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