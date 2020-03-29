Manisa’nın gözü TFF’de - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Manisa’nın gözü TFF’de

’nın gözü ’de

Manisa’nın gözü TFF’de

3. Lig 1. Grup'tan amatör kümeye düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'da Başkan , dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, 'den gelecek açıklamayı beklediklerini söyledi. Yörük, "Yaşadığımız bu süreci mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek atlatmak istiyoruz" dedi.

3. Lig 1. Grup'tan amatör kümeye düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'da Başkan , dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, 'den gelecek açıklamayı beklediklerini söyledi. Yörük, "Yaşadığımız bu süreci mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek atlatmak istiyoruz" dedi.
  1. 29.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa’nın gözü TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN