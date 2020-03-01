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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 3. Lig CANLI İZLE | Kocaelispor - Karşıyaka

CANLI İZLE | Kocaelispor - Karşıyaka

CANLI İZLE | Kocaelispor - Karşıyaka

3. Lig heyecanı bugün A 'da canlı yaşanıyor. 2. Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor, Karşıyaka'yı ağırlıyor. Lider , mutlak 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçı CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

3.Lig 2. Grup'ta haftanın maçında Kocaelispor, sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. İki köklü ekip, tarihlerinde 29. kez karşı karşıya geliyor.

TFF 3. Lig'de Kocaelispor, 55 puanla lider durumda bulunuyor. Karşıyaka ise 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanından puan veya puanlarla dönme peşinde. En yakın rakibine 10 puan fark atan Kocaelispor ise, sahasında oynanacak bu maçı kaybetmek istemiyor.

ASpor CANLI YAYIN

11'LER

Kocaelispor: Ercüment, Erdinç, Kemal Can, Semih, Taha Batuhan, Sefa, Talha, Mesut, Yakup, Burak, Ali Han

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci, Metin, Anıl, Özgür, Fatih

İKİ TAKIM DA FORMDA

Kocaelispor, ligde son 3 maçını kaybetmedi. Yeşil - siyahlılar, Ofspor'u ve Kozan'ı deplasmanda, Tepecikspor'u ise evinde mağlup etti. Karşıyaka ise son 5 maçında mağlup olmadı. İzmir ekibi, bu haftalarda 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

  1. 1.3.2020
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