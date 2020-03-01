CANLI İZLE | Kocaelispor - Karşıyaka
TFF 3. Lig heyecanı bugün A Spor'da canlı yaşanıyor. 2. Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor, Karşıyaka'yı ağırlıyor. Lider Kocaeli, mutlak 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçı CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
TFF 3.Lig 2. Grup'ta haftanın maçında Kocaelispor, sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. İki köklü ekip, tarihlerinde 29. kez karşı karşıya geliyor.
TFF 3. Lig'de Kocaelispor, 55 puanla lider durumda bulunuyor. Karşıyaka ise 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Karşıyaka, Kocaeli deplasmanından puan veya puanlarla dönme peşinde. En yakın rakibine 10 puan fark atan Kocaelispor ise, sahasında oynanacak bu maçı kaybetmek istemiyor.
11'LER
Kocaelispor: Ercüment, Erdinç, Kemal Can, Semih, Taha Batuhan, Sefa, Talha, Mesut, Yakup, Burak, Ali Han
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci, Metin, Anıl, Özgür, Fatih
İKİ TAKIM DA FORMDA
Kocaelispor, ligde son 3 maçını kaybetmedi. Yeşil - siyahlılar, Ofspor'u ve Kozan'ı deplasmanda, Tepecikspor'u ise evinde mağlup etti. Karşıyaka ise son 5 maçında mağlup olmadı. İzmir ekibi, bu haftalarda 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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