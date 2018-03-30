Manisa BBSK şampiyonluk için gün sayıyor – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Manisa BBSK şampiyonluk için gün sayıyor

    Manisa BBSK şampiyonluk için gün sayıyor
    3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakibinin 16 puan önünde lider durumda bulunan , 1 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı 'u yenmesi halinde ligin bitimine 5 hafta kala bu sezon Türkiye profesyonel liglerinde şampiyonluğunu en erken ilan eden takım olacak.

    Manisa Büyükşehir Belediyespor'da pazar günü saat 15.00'de deplasmanda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçı öncesinde adeta nefesler tutuldu. Bugün yaptığı antrenmanda şut ve gol ağırlıklı çalışma yapan yeşil beyazlılar, pazar günü Manisa'ya şampiyon olarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

    Bergama Belediyespor'u pazar günü deplasmanda yendiği takdirde diğer maçların sonuçları ne olursa olsun adını TFF 2. Lig'e yazdıracak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor 28. hafta sonunda topladığı 65 puanla en yakın rakibi Kemerspor 2003'ün 16 puan önünde lider durumda.

    Teknik Direktör Levent Devrim'den önemli toplantı
    Bugün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan , "Sezon başında çıktığımız bu zorlu yolda şampiyonluk sözü vermiştik. Şimdi sözümüzü tutmamıza sadece 90 dakika kaldı. Arkadaşlar bu işi Bergama'da bitirip Manisa'ya şampiyon olarak dönelim. Bu sezon şampiyonluğumuzu aslanlar gibi hak ettik. Sadece 90 dakikamız kaldı. Rakibimiz Bergama Belediyespor'da ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Çok zor bir maç olacak. Sahaya çıkıp yine aslanlar gibi mücadelemizi verip şampiyonluğumuzu ilan edelim" ifadelerini kullandı.

    Manisa Büyükşehir Belediyespor'da pazar günü saat 15.00'de deplasmanda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçının hazırlıkları bugün Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenman ile sürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düz koşuyla başlayan antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise kanatlardan yapılan ortalarda şut ve gol çalışması yapıldı. Yeşil Beyazlı ekipte sakat olan Cihan, Alper Sürücü, Kürşat ve Alper dışında eksik bulunmuyor.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:29
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