Manisa BBSK şampiyonluk için gün sayıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da pazar günü saat 15.00'de deplasmanda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçı öncesinde adeta nefesler tutuldu. Bugün yaptığı antrenmanda şut ve gol ağırlıklı çalışma yapan yeşil beyazlılar, pazar günü Manisa'ya şampiyon olarak dönmenin hesaplarını yapıyor.
Bergama Belediyespor'u pazar günü deplasmanda yendiği takdirde diğer maçların sonuçları ne olursa olsun adını TFF 2. Lig'e yazdıracak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor 28. hafta sonunda topladığı 65 puanla en yakın rakibi Kemerspor 2003'ün 16 puan önünde lider durumda.
Teknik Direktör Levent Devrim'den önemli toplantı
Bugün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Levent Devrim, "Sezon başında çıktığımız bu zorlu yolda şampiyonluk sözü vermiştik. Şimdi sözümüzü tutmamıza sadece 90 dakika kaldı. Arkadaşlar bu işi Bergama'da bitirip Manisa'ya şampiyon olarak dönelim. Bu sezon şampiyonluğumuzu aslanlar gibi hak ettik. Sadece 90 dakikamız kaldı. Rakibimiz Bergama Belediyespor'da ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Çok zor bir maç olacak. Sahaya çıkıp yine aslanlar gibi mücadelemizi verip şampiyonluğumuzu ilan edelim" ifadelerini kullandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da pazar günü saat 15.00'de deplasmanda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçının hazırlıkları bugün Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenman ile sürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düz koşuyla başlayan antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise kanatlardan yapılan ortalarda şut ve gol çalışması yapıldı. Yeşil Beyazlı ekipte sakat olan Cihan, Alper Sürücü, Kürşat ve Alper dışında eksik bulunmuyor.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:29
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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