Yeni Ordu'dan hakem atamasına tepki – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Yeni Ordu'dan hakem atamasına tepki

    Yeni Ordu'dan hakem atamasına tepki
    TFF 3. Lig 2. Grup'un 25. haftasında 3 ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, "Kocaeli takımı ile şampiyonluk mücadelesi verirken, deplasmanda oynayacağımız maçına Kocaeli hakeminin atanması manidardır" dedi.

    TFF 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakem atamaları bazı kulüplerin tepkisine sebep oldu. Grupta Darıca Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Orduspor Kulübü, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Bağcılar futbol müsabakasına atanan hakeme
    sert tepki gösterdi.

    Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Anadolu Bağcılar maçına şampiyonluk mücadelesi verdikleri Darıca Gençlerbirliği'nin temsil ettiği Kocaeli ilinin hakemi Enes Kanpara'nın atanmasına sert tepki gösterdi.

    Zavalsız, yaptığı açıklamada 3. Lig 2. Grup'ta ligin bitimine 10 hafta kaldığına, şampiyonluk mücadelesinin kızıştığına ve bir puanın dahi her takım için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Zavalsız, "Ligin ikinci yarısında gerek kendi sahamızda gerek deplasmanlarda çok iyi oynadığımız ve üç puan alabileceğimiz maçlarda bir çok penaltımız verilmediği gibi bazı gollerimiz sayılmadı. Biz buna rağmen hakem camiasını hiç karşımıza almadık ve olumsuz bir açıklama da yapmadık. Mücadelemizi dürüstçe ve hakkımızla yürütüyoruz. Ancak bu hafta önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz Darıca Gençlerbirliği Kocaeli ilini temsil ediyor. Oysa bizim deplasmanda oynayacağımız Anadolu Bağcılar maçına Kocaeli hakemi atanıyor. Bu atama oldukça manidardır. Bizim maçımıza Kocaeli bölgesinin hakeminin atanması her ihtimali akla getirdiği gibi, hakem verdiği veya vermediği kararlarla tartışmaya açık olacaktır. 'nun bu atamasını esefle karşılıyoruz" dedi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:32
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