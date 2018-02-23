KARACABEY Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, ligin üst sıralarında yer alan ekiplerle karşılaşacaklarına işaret ederek, "Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu maçları kazanırsak ilk beşe kalırız" dedi.



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, kendi evinde oynayacağı Ankara Adliyespor müsabakasından galip ayrılmayı hedefliyor. 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan maçı ise Ömer Şivkadüdük yönetecek. Ankara Adliyespor'un zor bir rakip olduğunu söyleyen Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, "Adliyespor maçına iyi hazırlandık. Oyuncularımızın çalışmasında memnunum. Bizim tek eksiğimiz sarı kart cezalısı olan Aziz Ceylan. Onun yerine de Oğuzhan Türkmen oynayacak. Ankara Adliyespor aldığı 23 puanın 15'ini deplasmanda alan bir takım. Dolayısıyla deplasmanda iyi oynayan, sürekli kontra atağa çıkan genç ve dinamik bir takımla karşılaşacağız. O yüzden işimiz kolay değil. Bunun için çok koşmamız, çok çalışmamız ve takım halinde mücadele etmemiz gerekiyor. Ciddiye almamız gereken bir rakiple oynadığımızı asla unutmamalıyız. Kazanmak istiyoruz. Kazanacak gücümüz var. İnşallah kazanan takım biz olacağız" ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki haftalarda ilk beş içerisinde yer alan dört takımla mücadele edeceklerini belirten teknik direktör Ali Nail Durmuş, "Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu maçları kazanırsak ilk beşe kalırız. Önceliğimiz Adliyespor maçı. Adliyespor maçını kazandıktan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Sadece bu maça değil her maça gelerek bizi desteklesinler" dedi.