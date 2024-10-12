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Ümit Milliler farklı kazandı
Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Gökhan Gönül, teknik direktör olarak çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, 35. dakikada Erencan Yardımcı, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'ın kaydettiği gollerle müsabakayı 3-0 kazandı. Grupta 4. galibiyetini aldı.
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