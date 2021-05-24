Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milliler Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

maçı hazırlıklarını sürdürdü

müsabakalarına hazırlanan , 2 Haziran’da ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:31
Ümit Milliler Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

, müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü 'da ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Sorumlusu yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top sürme ve kapmayla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan , , , , katılmadı.

Öte yandan idman, drone çekimleri ile kayıt altına alındı.

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