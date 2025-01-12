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Haberler Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe Beko 90-79 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 90-79 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, İstanbul derbisinde evinde ağırladığı Beşiktaş Fibabanka’yı 90-79’luk skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 20:33
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Fenerbahçe Beko 90-79 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 90-79 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, arka arkaya 9'uncu, toplamda ise 13'üncü galibiyetini aldı. Derbide kaybeden Beşiktaş ise 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Derbi maça takımlar karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Beko, 2. dakikayı 7-5 önde geçti. Pota altından Berk İbrahim Uğurlu ile sayılar bulan Beşiktaş Fibabanka, eşitliği yakaladı ve 5. dakika 9-9 beraberlikle geçildi. Sarı-lacivertli ekip, periyodun ortalarında hücumda ritmini kaybetse de Hayes-Davis ve all ile peş peşe basketler bularak 8. dakikayı 18-15 üstün bitirdi. Bu çeyreğin son anlarında Mathews ve Martin ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 23-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe boyalı alandan Sleva ve Allman'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, 13. dakikayı 31-29 üstün geçti. Kenardan oyuna dahil olan Hayes-Davis ve Melih Mahmutoğlu'nun dış atış isabetleriyle Fenerbahçe, 15. dakikayı 37-32 önde kapattı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertli takım, 18. dakika biterken farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 49-36. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka karşısında derbi maçta devreye 53-41 üstün girdi.

İkinci yarı tempolu başladı. Boyalı alanı kullanarak üst üste basketler bulan Beşiktaş Fibabanka, 27. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 58-56. Üç sayı çizgisinin gerisinden Hayes-Davis ve Mays'in kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-65 önde gitti.

Son çeyreğe Yiğit Arslan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle giren Beşiktaş, 33. dakikada öne geçti: 70-71. Boyalı alanda Hall ve Colson ile kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko, arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında 37. dakikada farkı 10 sayıya (83-73) çıkardı. Kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, maçı da 90-79 kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Errick McCollum, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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