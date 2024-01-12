TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor
Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Benfica forması giyen Chiquinho ile ilgileniyordu. Yıldız isimden iki ezeli rakibe kötü haber geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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İki takımın da istediği Portekizli futbolcudan, dikkat çeken bir haber geldi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre 28 yaşındaki Chiquinho, sezon sonunda Olympiakos'a imza atacak.
Kulübü Benfica ile sözleşme yenilemeyecek yıldız ismin, Yunan ekibine oldukça yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.
Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncuya olan ilgisinden bahsedildi.
Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.
Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti.
2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.
Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı.
1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.
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