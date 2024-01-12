Haberler Transfer TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Benfica forması giyen Chiquinho ile ilgileniyordu. Yıldız isimden iki ezeli rakibe kötü haber geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:53
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, Bonucci'yi renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Kadrosuna takviye çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin hedefinde, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Chiquinho vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

İki takımın da istediği Portekizli futbolcudan, dikkat çeken bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre 28 yaşındaki Chiquinho, sezon sonunda Olympiakos'a imza atacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Kulübü Benfica ile sözleşme yenilemeyecek yıldız ismin, Yunan ekibine oldukça yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncuya olan ilgisinden bahsedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! O takıma gidiyor

1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.

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