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Salah’tan iki gol, altı kilit pas

Afrika Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği maçta Salah, iki gol ve sergilediği performansla dikkat çekti. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında fileleri havalandıran 34 yaşındaki yıldız, 90+5'te de penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. Verdiği 6 kilit pasla bu alanda maçın en iyi ismi olan Salah, 6 şutunun 4'ünde isabet sağlarken yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Salah’tan iki gol, altı kilit pas

Afrika Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği maçta Salah, iki gol ve sergilediği performansla dikkat çekti. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında fileleri havalandıran 34 yaşındaki yıldız, 90+5'te de penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. Verdiği 6 kilit pasla bu alanda maçın en iyi ismi olan Salah, 6 şutunun 4'ünde isabet sağlarken yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

MISIR'IN KRALI

Malavi maçında iki kez fileleri sarsan Salah, milli formayla ulaştığı 70 golle ülkesinin tarihindeki en skorer ismi oldu.

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