Eddy Doue müjdesi

Bordo mavililerin uzun süredir takip ettiği Eddy Doue, kulübü Estrela'da kadro dışı bırakıldı. Moreirense maçında kadroya alınmayan 20 yaşındaki ön libero ve takım arkadaşı Benito'nun geleceği belirsiz. Portekiz basınına konuşan teknik direktör Pepa, "Hiç kimse grubun üzerinde değildir. Bazen bazı disiplin sapmaları yaşanabilir. Ancak burada bir komutan ve bir yapı var; bizler doğru rotayı yeniden sağlamak ve herkesi olması gerektiği yere koymak için buradayız" dedi. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun değeri 5 milyon euro. Trabzonspor, 1.80 boyundaki oyuncunun transferi için yeni bir hamle yapabilir.