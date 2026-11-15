Muçi sosyal medyayı salladı

Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 yendikleri maçın 35. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşla golü atan Muçi, büyük beğeni topladı. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan gol, UEFA EURO'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı. 4 şutunun 3'ünde isabet sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, 2 başarılı çalım atarken yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.

14 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Bordo mavili formayla bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev alan Muçi, üç gol ve yedi asistlik performans sergiledi. Hücumda önemli rol oynayan Arnavut futbolcu, geride kalan süreçte 10 gole doğrudan katkı sağladı.

GEÇEN SEZONU YAKALADI

2025-26 sezonunu 15 gol ve yedi asistle bitiren Muçi, bu sezon da skor üretkenliğiyle ön plana çıktı. Geçen sezon 22 gole doğrudan katkı sağlayan Arnavut 10 numara, henüz sezonun ilk bölümünde geçen sezonki asist sayısına ulaştı.