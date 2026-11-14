Salah Trabzon'da küllerinden doğdu! Eski takım arkadaşından flaş itiraf...

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynuyor... Karadeniz ekibinin bu çıkışında hiç şüphesiz Muhammed Salah'ın payı büyük. 34 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla 16 maçta 11 defa fileleri havalandırmayı başardı. Yakaladığı 0.68'lik gol ortalamasıyla kariyerinin en verimli ikinci sezonunu geçiriyor. Salah en yüksek gol ortalamasına 2017-18 sezonunda Liverpool formasıyla ulaşmıştı. 52 maçta 44 gol atarak 0.84'lük ortalama tutturmuştu.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Muhammed Salah geçen sezon Liverpool'da 41 karşılaşmada boy gösterdi. 12 defa ağları sarstı. 0.29'luk gol ortalamasıyla kariyerinin en vasat sezonlarından birini geçirdi. Fırtına'da bu ortalamayı 0.68'e çıkararak adeta ikinci baharını yaşıyor. Özellikle savunma arkasına atılan toplara hızlı hareketlenerek rakip kalecilerle karşı karşıya kaldığı pozisyonları yüksek yüzdeyle bitiren Mısırlı yıldızın yüksek seviyede tuttuğu performansı Fırtına'nın zirveye oynamasını sağlıyor.

SALAH'A MİNNETTARIM

Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha, Muhammed Salah'ı övdü. Ngumoha "Salah bana sadece saha içinde değil saha dışında da çok yardım etti. Ona her zaman minnettar kalacağım. Onunla beraber yaptığımız idmanlarda bana gösterdikleri şimdi çok işime yarıyor. Salah eşsiz bir oyuncu. Gollerini ve rekorlarını izleyerek bile ondan çok şey öğreniyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla kısa sürede herkesi kendine hayran bıraktı. 16 maçta 11 gol attı. Hücumda takımı sürüklüyor.