Trabzonspor'da Andersen transferi için kıran kırana pazarlık!

Trabzonspor, Silas Andersen için masada. Bordo-mavilierin İsveç ekibi Hacken forması giyen 21 yaşındaki ön libero için uzun süredir temas halinde olduğu öğrenildi. 1.90 boyundaki oyuncunun kulübüyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fırtına'nın Andersen için 4 milyon euro seviyesinde teklif sunduğu, Hacken'in ise 7 milyon beklenti içinde olduğu ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetimin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Trabzonspor'un teklifini bir miktar artırabileceği, İsveç ekibinin de indirime gitmesinin beklendiği belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Andersen için Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu iddia ediliyor. Tam adı Silas Sinan Erhen Andersen olan futbolcunun babasının Türk, annesinin ise Danimarkalı olduğu ifade ediliyor. Türk kökenli olmasına rağmen Türk vatandaşlığının bulunmayan genç oyuncu, şu anda Danimarka U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Trabzonspor'un uzun boylu, fizik gücü yüksek ve merkez orta sahada direnç katabilecek bir oyuncu arayışında olduğu bilinirken, Andersen bu profilin önemli adaylarından biri olarak öne çıkıyor.