CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Andersen transferi için kıran kırana pazarlık!

Trabzonspor'da Andersen transferi için kıran kırana pazarlık!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un transfer hedeflerinden birisi olan Silas Andersen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin son olarak Danimarkalı genç yetenek için oyuncunun kulübü ile kıran kırana bir pazarlığa girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'da Andersen transferi için kıran kırana pazarlık!

Trabzonspor, Silas Andersen için masada. Bordo-mavilierin İsveç ekibi Hacken forması giyen 21 yaşındaki ön libero için uzun süredir temas halinde olduğu öğrenildi. 1.90 boyundaki oyuncunun kulübüyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fırtına'nın Andersen için 4 milyon euro seviyesinde teklif sunduğu, Hacken'in ise 7 milyon beklenti içinde olduğu ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetimin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Trabzonspor'un teklifini bir miktar artırabileceği, İsveç ekibinin de indirime gitmesinin beklendiği belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Andersen için Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu iddia ediliyor. Tam adı Silas Sinan Erhen Andersen olan futbolcunun babasının Türk, annesinin ise Danimarkalı olduğu ifade ediliyor. Türk kökenli olmasına rağmen Türk vatandaşlığının bulunmayan genç oyuncu, şu anda Danimarka U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Trabzonspor'un uzun boylu, fizik gücü yüksek ve merkez orta sahada direnç katabilecek bir oyuncu arayışında olduğu bilinirken, Andersen bu profilin önemli adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Özgür Özel-Özkan Yalım hattında "algı" trafiği! İSKİ mesajları ortaya çıktı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54
Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! 00:54
G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! 00:54
Daha Eski
İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler 00:54
Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! 00:54
Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! 00:54
Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" 00:53
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 00:53
F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! 00:53