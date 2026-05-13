Onana kalmak istiyor

Sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralanan Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spor Depotor, 30 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor'daki ortamdan memnun olduğunu ifade etti. Teknik ekip ve taraftar desteğinin oyuncunun kararında etkili olduğu öne sürüldü. Haberde Kamerunlu kalecinin Trabzonspor ile yola devam etme konusunda olumlu görüş bildirdiği dile getirildi.